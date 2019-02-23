«مي».. 300 ليلة في جحيم العصفورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

ربما هي مجازفة كبرى من أي روائي أن يكتب عن شخصية حقيقية، وأحداث واقعية قريبة في الزمن من قارئه. الكاتب الجزائري واسيني الأعرج قرر خوض تلك المغامرة دون تردد في روايته «مي» الصادرة سنة 2017 عن دار الآداب في بيروت، وهي عن سيرة شخصية للكاتبة الفلسطينية اللبنانية الشهيرة مي زيادة، والتي عاشت رغم تألقها وشهرتها الأدبية معاناة نفسية، ومحطات مؤلمة جدا انتهت بها إلى الوحدة والكآبة.

ينطلق الأعرج في سرده من عنصر حقيقي هو المخطوطة التي استطاع إيجادها، والتي تصور معاناة مي بعد إدخالها مستشفى الأمراض العقلية بمكيدة من طرف بعض أقاربها، ثم يبني الكاتب على ذلك من خياله، ليشكل حالة إنسانية تضيء على حياة كاتبة وشاعرة أشهر من أن تعرف، ويوظف الكاتب الاسم المستعار الذي بدأت به مي مسيرتها، وهو «إيزيس كوبيا» ضمن عنوان الرواية، كما يضيف لعنصر التشويق جملة مثيرة هي «ثلاثمئة ليلة وليلة في جحيم العصفورية»، ربما ليجعل قارئه ينحصر في أحداث محددة وضمن تواتر سردي ينبع من قلب مأساة مي حين أُدْخلت ظلماً إلى ما يعرف شعبياً بمستشفى المجانين.

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ولأن الرواية جاءت بتلك الصيغة غير النمطية، وبكل محاولة التشويق تلك، فقد حظيت بتعليقات عديدة على مواقع مراجعات الكتب، وتراوحت آراء القراء بين من يرى أن الرواية كانت فرصة لهم ليتعرفوا إلى كاتبة وشاعرة شفيفة، وبين من يرى أن الأعرج لم يستطع النجاح في مغامرته السردية تلك.

إحدى القارئات تعلق على طريقة السرد، وترى أن الكاتب أنصف مي زيادة وتقول: «يبدأ الكاتب بحيلة لطيفة، يوهمك أن هذه هي مذكرات مي السرية، وأنه مجرد ناقل لها، ولكن أفضل ما فعله واسيني في رأيي، هو أنه حاول بقدر الإمكان إنصاف مي، والتحدث بلا خجل أو مواربة عما فُعل بها، وعن كل الخذلان الذي مزق روحها، لقد كان جريئا وشجاعا ومحبا»، ورغم ذلك الإطراء للكاتب، إلا أن تلك القارئة ترى أن الرواية متوسطة المستوى، ومن ثم لا تنصح بها القراء وتقول: «الرواية قيمتها الأدبية متوسطة، وإن لم تكن من المهتمين بمي زيادة، فلا أنصحك بها مطلقا».

قارئة أخرى تثني على مجهود الكاتب الذي مكنه من العثور على المخطوطة النادرة المعروفة بليالي العصفورية، وتقول: «يستحق الكاتب واسيني الأعرج الشكر والثناء الكبيرين لكل المجهود الذي بذله في سبيل العثور على نسخة -ليالي العصفورية- المفقودة من بين مؤلفات مي زيادة»، وتعلق القارئة على أسلوب الكاتب في مزج تلك المخطوطة الحقيقية بخياله السردي، وتقول: «الرواية جميلة جداً وكان من الممكن أن تكون أجمل من وجهة نظري الخاصة، في البداية اعتمد واسيني الأعرج على المخطوطة والرسائل والأوراق التي عثر عليها أثناء بحثه، ليجعل منها مادة لروايته، إلا أنه برأيي اختار القليل جداً مما جاء فيها ليربطه مع ما تخيل من أحداث أوردها في الرواية».

أحد القراء يرى أن الكاتب لم يستطع النجاح في محاولته ربط الوقائع بالخيال السردي.