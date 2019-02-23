البشير يعين حكاما جددا للولايات كلهم من العسكريين

وبحسب موقع "باج نيوز" السوداني، أعفى البشير مجلس الوزراء والولاة من مناصبهم في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء الجمعة.

وأبقى الرئيس على ستة وزراء اتحاديين أبرزهم الدفاع، العدل، الخارجية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي.

وعين البشير 18 واليا جميعهم ينتمون للأجهزة النظامية من شرطة وجيش وأمن.

يتبع….