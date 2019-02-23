ميلان يكسب #إمبولي بالثلاثة

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الخليج - رويترز
واصل نادي ميلان مسيرته الرائعة بعد أن هز الشباك في الشوط الثاني خلال فوزه 3-صفر على إمبولي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.
ولم يخسر فريق المدرب غينارو غاتوزو صاحب المركز الرابع في آخر ثماني مباريات في الدوري وأصبح الآن على بعد نقطة واحدة من إنتر ميلان الثالث في جدول الترتيب.
وسجل المهاجم المتألق كشيشتوف بيانتك هدفه السابع في خمس مباريات مع ميلان منذ انضمامه من جنوة الشهر الماضي عندما وضع أصحاب الضيافة في المقدمة في سان سيرو.
وكان بيانتك منعزلا في الشوط الأول لكنه نجح في التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قريبة المدى.
وبعد دقيقتين ضاعف فرانك كيسي التقدم بتسديدة متقنة من فوق الحارس بعد تمريرة من الجناح الاسباني سامو كاستييخو.
وأضاف النشيط كاستييخو الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد تمريرة عرضية من أندريا كونتي.
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