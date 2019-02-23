أبها يواصل الصدارة ويقترب من التأهل لدوري المحترفين

ابها

عزز فريق أبها صدارته لجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد فوزه على العدالة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ورفع الفوز رصيد أبها إلى 46 نقطة في المركز الأول، بينما تراجع العدالة للمركز الثالث بأربع نقاط أقل، واستغل ضمك الموقف وارتقى للوصافة بـ44 نقطة، بعدما حقق فوزا على الشعلة بثلاثية دون مقابل.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة، انتهت 7 منها بفوز أحد الفريقين، بينما خيم التعادل على 3 منها كلها بنتائج إيجابية.

وشهدت الجولة تسجيل 24 هدفا بمعدل 2.4 هدفا في المباراة الواحدة، وشهدت مباراتا الوشم مع الكوكب، والقيصومة أمام جدة أكبر عدد من الأهداف في لقاء واحد (4 أهداف).

واحتفظ أبها بمركزه في صدارة ترتيب الفرق الأكثر تحقيقا للفوز بالمسابقة حتى الآن، برصيد 13 انتصارا بفارق فوز وحيد عن العدالة

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ويتربع جدة على عرش الفرق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل بعد مرور 25 جولة وذلك في 15 مباراة، بفارق 4 مباريات عن أقرب ملاحقيه ضمك والنجوم.

وتعرض الشعلة للخسارة في 14 لقاء حتى الآن، كأكثر الفرق تعرضا للهزيمة بالمسابقة، يليه الوشم بـ13 مباراة ثم العروبة (12)، ثم العين والقيصومة والكوكب بـ11 خسارة لكل منهم.

ويمتلك ضمك، وصيف جدول الترتيب، أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 37 هدفا، يليه المجزل (32 هدفا) ثم النجوم والجيل (31 هدفا)، بفارق هدفين عن كل من أبها والعدالة وجدة والنهضة.

في المقابل، اهتزت شباك مرمى فريق الكوكب بـ36 هدفا كأكثر الفرق التي استقبلت أهدافا حتى الآن، بفارق هدفين عن الجيل والقيصومة، ثم الشعلة (33 هدفا) والوشم (32 هدفا).

وعزز شيبان تراوري لاعب النهضة صدارته لترتيب هدافي المسابقة بـ13 هدفا، يليه تشارلز أندريا مهاجم العدالة وسكالا سميث من الطائي بـ12 هدفا لكل منهما.