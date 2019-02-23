10 آلاف تذكرة من إدارة #الاهلي لجماهيرها

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الخليج - د ب أ
قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي شراء 10 آلاف تذكرة وتوزيعها على مشجعي الفريق مجاناً لدعمه أمام الوصل الإماراتي ضن منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر تغريدة جاء فيها: “قررت إدارة النادي شراء 10 آلاف تذكرة من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة”.
ويلتقي أهلي جدة فريق الوصل الإماراتي الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس زايد.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ملعب زعيبل قد انتهى بالتعادل 2-2.
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