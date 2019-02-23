مبادرة فريق كلنا نقدر التطوعي “بهجة” بتعاون مع مركز عين الفرس للرعاية النهارية

صحيفة الخليج الإلكترونية

نظم فريق كلنا نقدر التطوعي في الرياض أمس الخميس ٢١ فبراير، بالتعاون مع مركز عين الفرس للرعاية النهارية، فعالية #بهجة لذوي الاحتياجات الخاصه برساله فعالة لأفراد المجتمع لتقديم برامج تطوعية ملُهمه تساهم في تسهيل فكرة العمل التطوعي بطرق إبداعية مبتكرة .

أقيمت الفعالية في الساحات الخارجيه بالمركز ، خلال اليوم المحدد لنهاية الوحده لدى الفصول ، بهدف كسر الروتين، وتوفير أجواء إيجابية تساهم في توطيد اواصر المحبة والتواصل بين الأطفال وأفراد المجتمع. أحتوت الفعاليه على مبادرة من شركاء الأعمال والداعمين للفريق “افراد ومؤسسات” وأركان متنوعه ترفيهيه منها : التصوير الفوري ، الألعاب العملاقه ، الرسم والتلوين على الوجه ، التركيب والتركيز ، الميك اب ارتيست ، وعرض لبعض الرسومات الفنيه الجماليه بأيادي سعوديه شابه .

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تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الفريق للتعاون مع مختلف المؤسسات والمراكز الحكومية والخاصة، والمساهمه في نهضة الأنشطة المجتمعية والفعاليات التطوعيه برؤية مبتكرة وفقاً لرؤية 2030 وعلى رأسهم الأطفال بجميع فئاتهم.

ومن جانبها قدمة مؤسسة آزِر* كمنظومة تجارية وقفية تحت شعار “آزِر لتؤازَر حتى يتعدى الأثر حدود الحياة”مشاركة نوعيه جُسدة فيها أسلوب الحكواتي القديم وإعادته بالأسلوب القصصي الحديث بأسلوب ممتع وجميل ..

وختام المبادره يتقدم فريق “كلنا نقدر التطوعي” بالإشاده والشكر لشركاء النجاح راعي الضيافة الرسمي* ” للقهوة عنوان ” لمبادرتهم التطوعية ايماناً بأهمية مشاركتهم الفعالة لذوي الإحتياجات الخاصه. بتعاون مع “عربة الحلى” لمشاركتهم المبادرة ، وتقديم أصناف الحلى الفاخرة بأيدي سعوديه منتجه .