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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» ينقذ طفلاً سقط في بئر بعمق 20 متراً (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني في محافظة الحائط بمنطقة حائل، من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 20 متراً في قرية الدغيبجة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الطفل لم يتعرض لأي أذى”.
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