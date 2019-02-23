شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» ينقذ طفلاً سقط في بئر بعمق 20 متراً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني في محافظة الحائط بمنطقة حائل، من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 20 متراً في قرية الدغيبجة.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الطفل لم يتعرض لأي أذى”.