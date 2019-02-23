شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من هطول أمطار على القصيم لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقة القصيم، من هطول أمطار أمطار رعدية تشمل يشمل “المذنب، الرس، البدائع، عنيزة، بريدة، البكيرية، والأجزاء المجاورة”.
وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن الحالة بدأت في العاشرة من مساء الجمعة، وتستمر وحتى الثالثة فجرا بمشيئة الله.
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