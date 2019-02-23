مكة.. ضبط 3 آلاف مركبة بأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة:
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة (3001) مركبة مخالفة، وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
يأتي ذلك فيما أهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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