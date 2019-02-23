انت الان تتابع تشكيل حكومة جديدة بالسودان.. والبشير رئيسا انتقاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تشكيل حكومة كفاءات جديدة، واعتباره رئيسًا انتقاليًا للبلاد، كما تخلَّى عن منصبه رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حسب ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل، منذ قليل. وأعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات. ومن المقرر أن يُلقي الرئيس السوداني عمر البشير، كلمة مساء اليوم الجمعة. كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيتخلّى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

وفي 16 فبراير الجاري، قال الرئيس السوداني إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي». ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا»، عن البشير، خلال كلمته اليوم، أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي

Advertisements