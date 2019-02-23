الان تتابع ماذا أرسلت إسرائيل إلى القمر عبر مركبتها الفضائية؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير صحفية عن أن المركبة الإسرائيلية التي جرى إطلاقها صوب القمر، الجمعة، تم تحميلها بعدد من الأشياء الرمزية مثل النصوص الدينية والمذكرات التاريخية.

وأفاد تقرير لشبكة “أورو نيوز”، بأن المركبة حملت وثائق إلكترونية تشمل الكتاب المقدس لليهود ومذكرات لأشخاص نجوا من المحرقة النازية فضلا عن النشيد والعلمين الإسرائيليين وما يسمى “بيان إعلان الاستقلال”، وستبقى المركبة الإسرائيلية على القمر بشكل نهائي ولن تعود إلى الأرض .

وانطلقت مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة “بيريشيت” من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0145 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) على متن الصاروخ فالكون 9.

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وأشرفت شركة “سبيس إل” الإسرائيلية على تطوير المركبة، وتقول المؤسسة إنها تستعين بفريق من 30 مهندسا فقط حتى تقتصد النفقات.

وتم تنفيذ المشروع بدعم من مدير الشركة، موريس كوهن، الذي تبرع بـ40 مليون دولار لفائدة المشروع فيما وصلت تكلفة المركبة الإجمالية إلى مئة مليون دولار.

وبحسب خبراء فلك فإن المركبة الإسرائيلية التي جرى إطلاقها، مؤخرا، هي أرخص مركبة من نوعها في مثل مهمة إلى القمر.

وينتظر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أواسط أبريل المقبل، وبذلك، ستنضم إسرائيل إلى أربع دول وصلت إلى القمر وهي الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا) والصين.