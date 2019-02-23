بالفيديو.. شبان فلسطينيون يعيدون فتح باب الرحمة بالقدس المحتلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعاد شبان فلسطينيون، اليوم الجمعة، فتح باب الرحمة المغلق في القدس بأمر من محكمة إسرائيلية منذ عام 2003، بذريعة استعماله مقرًا لجمعيات داعمة للإرهاب.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، دخل الشبان المقدسيون القاعة المغلقة منذ سنوات بعد فتح باب الرحمة وأقاموا صلاة الجمعة داخلها، معلنين "تحرير المنطقة" وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق.

وفي الخليل، اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت تفريق مسيرة حاشدة خرجت لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة الحرم الإبراهيمي، التي أدت إلى استشهاد 29 مصليًّا وإصابة 150 آخرين.

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يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.