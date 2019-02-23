"خداع بصري طبيعي".. شلالات النار تعاود الظهور في أمريكا

في منتزه يوسيمتي الوطني بالولايات المتحدة، قد يظن الزوار للوهلة الأولى أنهم يروا حمم ساخنة وهي تتدفق من أعلى التلال الصخرية الموجودة بالمنطقة، وتعرف هذه الحمم بـ "شلال النار" وهى ظاهرة طبيعية اختفت لعدة سنوات ثم عادت لتظهر مجددا.

اُطلق اسم "شلال النار"، أو "Firefall" على الظاهرة الطبيعية التي عاودت الظهور لأيام محدودة في منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، وتجذب هذه الظاهرة، مئات الزوار كل عام، وتحدث لفترة قصيرة في شهر فبراير ويختلف مظهرها من عام لآخر، بحسب كمية المياه المتدفقة من شلال "Horsetail"، بحسب "CNN" بالعربية.

وتستمر هذه الظاهرة الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، ويقول سكوت جديمان، المتحدث باسم خدمات منتزه يوسيمتي الوطني، أن الطقس كان له دور في ظهور "شلال النار" هذا العام، موضحا أنه "مع الثلوج ونشاط العواصف مؤخرا، كان الأمر مسألة حظ".

وينهمر الشلال من قمة El Capitán وهي اسم إسباني، موجودة في جبال "سييرا نيفادا" الفاصلة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، ومع أنه يبدوا كالنار إلا أنه ليس كذلك بل يظهر على هيئة نار لكونه ناتج عن خداع نظر بفعل الطبيعة في لحظات سريعة من آخر أسبوعين في فبراير فقط، وضمن شروط فلكية وجيولوجية نادرة الحدوث أيضا.

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ومن أهم الشروط، أن تكون شمس الغروب في مكان محدد بالسنتيمترات من زاوية فلكية معينة، وتنعكس أشعتها لدقائق معدودات على المياه المتساقطة، بحيث تشبعها بلون أشعتها بلون النار وحمم البراكين، فتبدو وكأنها مشتعلة وملتهبة وهي تنهمر، بينما هي عادية كما في أي شلال آخر، لكن ما تتعرض له من تلوين لا يحدث لأي مياه غيرها في العالم.

كما أن ظهور "القمر الأزرق" يساعد على تجدد ظاهرة الشلال الناري حيث اتقف الفلكيين والجيولوجيين، ممن درسوا الظاهرة النادرة طوال سنوات، كشفوا بأنها لا تحدث إلا حين يكون القمر في حالة يطلقون عليه معها اسم "القمر الأزرق" وهي اكتمال إضافي للجرم الأقرب من الأرض في قسمي العام، يؤدي الى أن يشهد سكان الأرض بدرين في شهر واحد.

وظاهرة "القمر الأزرق" تأتي مرة كل عامين أو 3 أعوام، لكن لا يرافقها دائما تلوّن مياه الشلال بلون النار، المفترض حدوثه في أواخر فبراير، وقد يغيب سنوات ليتجدد ثانية، يؤكد ذلك أن "القمر الأزرق" ظهر في أغسطس 2012 وفي يوليو العام الماضي، من دون أن تتجدد معه الظاهرة المشترطة عودتها في شهر شهد "القمر الأزرق" أيضا، وساعة تكون شمس الغروب في مكان محدد من زاوية معينة من الشفق.

وهناك شرط آخر، نادر الحدوث أيضا، ليظهر معه الشلال بلون النار، وهو أن تكون حرارة الشمس أشد من العادية فى ديسمبر ويناير وفبراير نفسه، لتذوب معها ثلوج في جبال "سييرا نيفادا" وقمة "إل كابتين"، بحيث يصبح الشلال غزيرا بكمية مياه محددة، وبانعكاس أشعة الشمس عليها تتشبع بلون ناري.