"خطوة رجعية".. إيطاليا تعلم المعلمين "طرد الأرواح الشريرة" من الطلاب

قرر وزير التعليم الإيطالي، ماركو بوسيتي، توفير تدريب أكاديمي خاص لأساتذة المدارس، يؤهلهم لطرد الأرواح الشريرة التي تسيطر على أجساد التلاميذ وتتحكم بهم.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن تكلفة الدورة التدريبية تبلغ 450 دولارا أمريكيا، وتنظم بالتعاون المباشر مع رجال الدين الكاثوليك، وأيد الخطوة أكثر من 200 مدرس في أنحاء إيطاليا، ويقوم بتدريس الأساتذة خبراء من جامعة "Pontifical University of Regina Apostolorum"، التابعة لدولة الفاتيكان.

ومن جانبهم، أعلن ممثلو المعارضة الإيطالية في الحكومة، أن البلاد تواجه إشكاليات أكثر أهمية من "هاجس الشياطين"، واصفين الدورة التدريبية بخطوة رجعية إلى القرون الوسطى.

وردت وزارة التعليم الإيطالية على سيل الانتقادات بإعلانها أنها ستقوم "على الأرجح" بإزالة صفحة التعريف بالدورة، عن موقعها الإلكتروني الرسمي، لكن دروس "طرد الأرواح" لن تتوقف.

وتعلن الوزارة الإيطالية عن الخطوة الجديدة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الفاتيكان القادم عن "الاعتداءات الجنسية"، والذي قام البابا فرانسيس بالدعوة إليه شخصيا.