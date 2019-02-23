ظهور ثقوب أرضية عملاقة يثير الرعب بين مواطني تركيا

في ظاهرة مرعبة أثارت انتباه الحكومة ورعب السكان، توالى ظهور الثقوب الأرضية العملاقة وسط تركيا، مما أجبر السلطات على إغلاق بعض المناطق والحقول الزراعية خشية الفجوات التي يمكنها أن تبتلع بيوتا بمن فيها.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فانه في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، ظهرت 3 ثقوب أرضية عملاقة جديدة على الأقل في مدينة قونيا الواقعة وسط جنوب إقليم الأناضول، مما عزز مخاوف السكان المحليين.

وصرحت السلطات بأن "موجة جديدة" من الفجوات اجتاحت المنطقة مؤخرا، بعرض يصل إلى 4 أمتار وعمق نحو 20 مترا، وتنتشر هذه الثقوب في حقول زراعية أو بجوار طرق برية، ما يثير مخاوف المسافرين من سقوط سياراتهم بها.

وقررت السطات المحلية تطويق وإغلاق مناطق ظهرت بها الثقوب الجديدة، فيما قال بعض السكان إنهم اعتادوا على حدوث مثل هذه "الانزلاقات الأرضية" بسبب انحسار المياه تحت الأرض.

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ونقلت مصادر إعلامية محلية عن أحد السكان قوله: "نشعر بالخوف. نصلي وندعو الله أن يساعدنا".

وفسر رئيس غرفة المهندسين الجيولوجيين في محافظة قونيا، فتح الله أريك، الظاهرة بقوله إن المنطقة شهدت معدلات قليلة من الأمطار هذا العام.

وأوضح أريك: "هذه المنطقة أيضا تزرع فيها محاصيل الذرة والبرسيم التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، ولذلك نتخوف من أن يتوسع زحف هذه الثقوب نحو المزيد من المدن والحقول الزراعية".

وبحسب ما أظهرته تضاريس المنطقة، فإن استمرار ظهور الثقوب يضر الطبقة العليا من التربة الزراعية، حيث يؤدي إلى تفككها.