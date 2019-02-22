مسؤول: أمريكا تترك نحو 400 جندي في سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستترك في المجمل 400 جندي في سوريا على أن يتم تقسيمهم على منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق البلاد وقاعدة للجيش الأمريكي في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. وأضاف المسؤول للصحفيين أن المئتين في شمال شرق سوريا سيكونون في إطار التزام بنحو 800 إلى 1500 جندي من الحلفاء الأوربيين لإقامة المنطقة الآمنة ومراقبتها.

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