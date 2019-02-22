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وتضمنت الجولة تفقد صالة السفر والوصول، ومتابعة حركة الركاب، والتي تشهد تزايدا ملحوظا في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلىي مصر، فضلا عن انتظام حركة التشغيل في المطار.
وبحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، وجه الوزير يونس المصري برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال ضيوف مصر، في المؤتمر العربي الأوروبي، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وتكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار، والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمر.
وينعقد المؤتمر العربي الأوربي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء ووزراء من الدول العربية والأوربية، وجامعة الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات عاجلة من وزير الطيران المصري قبل القمة العربية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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