أمير الباحه يكافىء نادي الحجاز

الخليج - أيوب الغامدي

بعد تحقق نادي الحجاز فوزا ثمينا على فريق الجندل في الجولة ١٦ من دوري الدرجة الثانية بنتيجة ٣-١ ليخطف الوصافة برصيد ٣١ نقطة كافأ الأمير الفريق ب ٥٠٠٠ الاف ريال لكل لاعب

وقد سجل الاهداف:

عايض الجوني ، برنس تشوكو، عبدالله الخليفة.

رئيس النادي :

عبدالله عبدالواحد أهدى هذا الفوز لسمو أمير المنطقة متطلعاً إلى دعم أعضاء الشرف و أهالي المنطقة و المحافظة للنادي الذي يعاني من الظروف المادية الصعبة.