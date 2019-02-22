أمير الباحه يكافىء نادي الحجاز

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الخليج - أيوب الغامدي
بعد تحقق نادي الحجاز فوزا ثمينا على فريق الجندل في الجولة ١٦ من دوري الدرجة الثانية بنتيجة ٣-١ ليخطف الوصافة برصيد ٣١ نقطة كافأ الأمير الفريق ب ٥٠٠٠ الاف ريال لكل لاعب
وقد سجل الاهداف:
عايض الجوني ، برنس تشوكو، عبدالله الخليفة.
رئيس النادي :
عبدالله عبدالواحد أهدى هذا الفوز لسمو أمير المنطقة متطلعاً إلى دعم أعضاء الشرف و أهالي المنطقة و المحافظة للنادي الذي يعاني من الظروف المادية الصعبة.
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