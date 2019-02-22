شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه منذ 16 عاماً.. «المقدسيون» يفتحون باب مصلى الرحمة بـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
فتح المقدسيون يتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية، ومشايخ القدس مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2003م.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المصلين أقاموا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.
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