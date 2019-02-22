انت الان تتابع إطلاق سراح معارضين في السودان.. وقيادية: فرّق تسُد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت السلطات السودانية اليوم الجمعة، سراح 6 من قادة المعارضة كانت قد اعتقلتهم قبيل مشاركتهم في التظاهرات التي شهدتها الخرطوم الخميس. ونقلت قناة "الحرة"، عن مراسلها، إن جميع من أُطلق سراحهم اليوم ينتمون لحزب الأمة المعارض ومن بينهم نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي. وانتقدت المهدي إجراءات السلطات السودانية المتمثلة بإطلاق سراح بعض المعتقلين والإبقاء على آخرين ووصفته بأنه "يمثل سياسة فرق تسد التي تنتهجها الحكومة"، مشيرة إلى أن قوى المعارضة عازمة على المضي قدما نحو "تحقيق الأهداف والغايات التي تلبي تطلعات الشعب".

وأصدرت 3 قوى معارضة "تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والإجماع الوطني" بيانا مشتركا رفضت فيه اعتقال قادة المعارضة، مشددة على أن هذه الإجراءات "لن تجعلها تتراجع". وأعلنت هذه القوى جدولا جديدا للمظاهرات الأسبوع المقبل يبدأ اعتبارا من الجمعة عبر تنظيم مظاهرات واعتصامات ليلية في أحياء العاصمة ومدن