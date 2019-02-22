انت الان تتابع حزب بوتفليقة يحذر: دول الربيع العربي ما زالت تعاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والتلاحم من أجل مصلحة الجزائر وشعبها. وقال الحزب، الذي يترأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن دول الربيع العربي، لا زالت تعاني ويلات الدمار والخراب. وأضاف "الأفلان"، في بيان له اليوم، أن البلدان التي عاشت الربيع العربي، ما زالت غير مستقرة أمنيا، بعد أن دمرت بناها التحتية، نتيجة التدخل الأجنبي وتهجير الشعب.
وخرجت حشود شعبية إلى الشوارع في ولايات عدة رفضا لترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من إبريل المقبل، وطالب المحتجون الرئيس بوتفليقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج سكان في عدة ولايات في مسيرات سلمية حاشدة. اقرأ أيضا: هل يتراجع بوتفليقة بعد احتجاجات «لا للعهدة الخامسة»؟ وقبل
وخرجت حشود شعبية إلى الشوارع في ولايات عدة رفضا لترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من إبريل المقبل، وطالب المحتجون الرئيس بوتفليقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج سكان في عدة ولايات في مسيرات سلمية حاشدة.
اقرأ أيضا: هل يتراجع بوتفليقة بعد احتجاجات «لا للعهدة الخامسة»؟
وقبل أيام، حذر الجيش الجزائري من دعوات لـ"ضرب استقرار وأمن البلاد"، تزامناً مع الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تحض الجزائريين على تنظيم مظاهرات. (للتفاصيل)
اقرأ أيضا: هل يتسبب بوتفليقة في عصيان مدني بالجزائر؟
قبل أسبوعين، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا، لولاية خامسة في حكم الجزائر. (للتفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر حزب بوتفليقة يحذر: دول الربيع العربي ما زالت تعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.