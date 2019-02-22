دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة زر "المتابعة" متاح الآن على تطبيق خرائط قوقل من على iOS

في أكتوبر من العام الماضي، أتاحت قوقل تحديثًا جديدًا لتطبيق خرائطها على أندرويد، وقد وفّر هذا التحديث زر “المتابعة” من أجل بقاء المستخدمين على اطلاع بأماكنهم المفضلة مباشرة من التطبيق، والآن وبعد خمس شهور من إتاحته على النظام المذكور، أصبحت هذه الميزة متاحة أيضًا على التطبيق لمستخدمي iOS.

وهنا كل ما على المستخدم البحث عن مكان ما، ومن ثم النقر على زر المتابعة الجديد، وسيتمكن عندئذٍ من رؤية التحديثات الهامة من هذه الأماكن في علامة التبويب “For You”، كذلك من أجل التعرف بسرعة على الأحداث والعروض القادمة وأكثر من ذلك.

أخيرًا أشارت الشركة، أنه الآن يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم من مشاهدة متابعينها في تطبيق My Business من قوقل، على أن يتم نشر معلومات مفيدة للمتابعين بشكل بشط.

التدوينة زر “المتابعة” متاح الآن على تطبيق خرائط قوقل من على iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.