كما ذكرنا في تقاريرنا خلال الأشهر القليلة الماضية، تعمل تويتر على تطوير طريقة ردود جديدة لزيادة التفاعل على الشبكة وهي في شكلها العام أقرب لطريقة الردود على المنشورات في فيسبوك لكن بالطبع مع اختلافات تناسب بيئة الشبكة، وكالعادة تقوم الشركة بالكثير من الاختبارات قبل الإطلاق الرسمي للميزة لتفادي أي مشاكل.
لكن الآن ومن المرات القليلة، فقد فتحت تويتر المجال لعموم المستخدمين للتسجيل من أجل اختبار ميزة الردود الجديدة، حيث وضعت الشركة – هذا الرابط – الذي يحتوي على أسئلة بسيطة حول استخدام التطبيق والجهاز الذي يستخدمه العضو وبعد اجابتها يتم إدراج اسمه في قائمة الراغبين باختبار الميزة، وستقوم الشركة بعد أيام باختيار مجموعة منهم لاختبارها قبل الإطلاق الرسمي.
فرصة جيدة للمستخدمين الذين يودون تجربة الميزة المنتظرة قبل غيرهم بكل تأكيد، لكنها في نفس الوقت فرصة لتويتر للوقوف على مدى جاهزية الميزة للمستخدمين العاديين قبل إطلاقها الكامل.
التدوينة تويتر تتيح الفرصة لعموم المستخدمين لاختبار ميزة الردود الجديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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