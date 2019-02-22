بالفيديو... "أنت ملك"... كلمات لمن وجهها ماجد المهندس من العلا

وفي بداية حفله، الذي كان مخصصا لتكريم المطرب الكويتي، عبد الكريم عبد القادر، قال ماجد المهندس لجمهوره: "يسعدني أن أكون في العلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، وعبد الكريم عبد القادر عملاقنا ومدرستنا في الفن".

واختتم ماجد المهندس حفله في العلا، بأغنية "أنت ملك"، وتقول كلماتها: "أنت ملك من قبل لا تصبح ملك.. وأنت الذي تأمر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كله إلك.. وأفعالك تحير شعوب تعدها يا سيدي من آخرك لين أولك.. نرفع قصايدنا حياة ونردها".

​واختتم مهرجان "شتاء طنطورة" فعالياته، اليوم الجمعة، بعد أن نظم حفلات فنية لكبار الفنانين العرب والعالميين، مثل ياني وعمر خيرت وماجدة الرومي، واستضاف سياحًا من مختلف دول العالم في إطار سعي البلاد للتحول إلى قبلة سياحية.