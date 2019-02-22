أمريكا تبقي على نحو 200 جندي في قاعدة التنف في سوريا

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وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا ستكون جزءا من مجموعة تتراوح بين 800 و1500 جندي من دول أوروبية حليفة، حسب وكالة "رويترز".
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية في معسكر في التنف بسوريا، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا). ووجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في أيار/ مايو وفي حزيران/ يونيو الماضيين، ضربات ضد القوات الحكومية السورية التي اقتربت من مواقع المعارضة في منطقة التنف.
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