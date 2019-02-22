شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: «أبشر» تقدم 160 خدمة حكومية عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر القريني أن منصة “أبشر” تقدم 160 خدمة إلكترونية متنوعة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، استهدفت ما يزيد على 11 مليون مستخدم.

وشدد على أن المديرية في سباق حميم مع التقنية، وسعت لتوفير كل إجراء يخدم المواطن والمقيم وطرحه إلكترونياً ومنها منصة “أبشر”، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي (2018) إنجاز 5.6 مليون عملية عبر “أبشر”.

وأوضح القريني أن من بين ما يقدمه أبشر للمستفيدين خدمات الاستعلام، مثل الاستعلام عن هويات المقيمين ومدة صلاحياتها، وكذلك الاستعلام عن حالة التأشيرات الخاصة، وأحقية الحج، وسجلات السفر.

كما لفت إلى خدمة التفويض الإلكتروني التي تمكِّن المستفيد من تفويض شخص آخر لإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالجوازات بالنيابة عنه.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد استنكرت في وقت سابق هذا الشهر الحملة المغرضة التي تشكك في غايات نظام “أبشر”، معبرةً عن رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها الوزارة.