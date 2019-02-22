احتجاج في إسطنبول تنديدا بسجن صحفيين ينتقدون أردوغان

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تنديدا بأحكام قضائية "قاسية" بحق صحفيين يعملون في صحيفة معارضة، شارك نحو 100 شخص في وقفة احتجاجية، أمس الخميس، أمام محكمة في إسطنبول. وكانت محكمة استئناف أكدت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في صحيفة "جمهوريت" المنتقدة لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وقال تورا بكين أحد محامي الصحفيين "إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر لنهاية حرية الصحافة، حسبما نقلت "سكاي نيوز".
ورفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحفيين المحكوم عليهم، وكان من بين المحتجين محامون ونواب، وفق "فرانس برس".وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير، مراد صابونجي، وكاتب العمود، قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين
ورفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحفيين المحكوم عليهم، وكان من بين المحتجين محامون ونواب، وفق "فرانس برس".
وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير، مراد صابونجي، وكاتب العمود، قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.
ولم يعد أحد من الصحفيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها، بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقا في فريق إدارتها في 2018.
وأدانت محكمة في أبريل 2018، صابونجو، وزملاءه بالسجن لفترات متفاوتة، لكنهم خرجوا من السجن بكفالة بانتظار الحكم.
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