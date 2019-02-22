المصلون يفتحون باب الرحمة بالأقصى المغلق منذ 2003

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تمكن المصلون المحتشدون في مدينة القدس من فتح باب الرحمة في المسجد الأقصى، يتقدمهم مشايخ الأوقاف، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ عام 2003. ودفعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بتعزيزات كبيرة إلى البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اعتقالات لعشرات الفلسطينيين، وذلك على خلفية الدعوات التي وجهتها العديد من المؤسسات والشخصيات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والاعتصام عند باب الرحمة لإجبار الجيش الإسرائيلي على فتح المبنى المغلق.
ونقلت "روسيا اليوم" عن مراسلها في فلسطين، إن "مصلين فلسطينيين، دخلوا مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه من قبل الجيش الإسرائيلي قبل 16 عاما". من جهتها ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته، أنها اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا في القدس، على خلفية ما وصفته بالتحريض على المواجهات، مدعية
ونقلت "روسيا اليوم" عن مراسلها في فلسطين، إن "مصلين فلسطينيين، دخلوا مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه من قبل الجيش الإسرائيلي قبل 16 عاما".
من جهتها ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته، أنها اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا في القدس، على خلفية ما وصفته بالتحريض على المواجهات، مدعية أن الاعتقالات نفذت بناء على معلومات استخبارية، وأن المزيد من هذه الاعتقالات ستنفذ خلال ساعات اليوم.
وذكرت وكالة الأناضول، في نبأ عاجل صباح اليوم، نقلا عن مراسلها في فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية قبيل احتجاجات متوقعة اليوم. (التفاصيل)
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