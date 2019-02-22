انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الأناضول، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مراسلها في فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية قبيل احتجاجات متوقعة، اليوم الجمعة. وذلك بعد يومين فقط، من قصف طائرات استطلاع إسرائيلية، منطقة مخيمات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع احتشاد محتجين فلسطينيين في المنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن استهداف مواقع لحركة "حماس" جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية، بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين. وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق