الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود.

وجاء نص بيان الديوان الملكي على النحو التالي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها بمشيئة الله اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

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