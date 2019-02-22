الرئيس اللبناني: نبذل جهدا كبيرا في ملاحقة الخلايا الإرهابية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن تبذل جهدا كبيرا في ملاحقة الخلايا الإرهابية، خاصة بعد نجاح الجيش في دحر التنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الجمعة، للسيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد.

وأوضح ميشال عون أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، خاصة بعد المباشرة في التنقيب عن النفط والغاز، ووضع خطة نهوض اقتصادية تعزز قطاعات الإنتاج، وتحديث البنى التحتية التي دعمها “مؤتمر باريس” الذي عقد لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).

وبحث الرئيس عون – خلال اللقاء – موقف بلاده من مسألة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة عودتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الدعم والمساعدات العسكرية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

من جانبه، نوه لانكفورد بما يقوم به لبنان على صعيد تعزيز اقتصاده، مشيرا إلى استعداد بلاده للمساعدة في ذلك.

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