بعد توقف 13 عاما.. اتفاق على عودة "الطيران" بين مصر وصربيا 4 يونيو

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كشف تامر نبيل، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، عن اتفاق بين الجانبين المصري والصربي على إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين بلجراد والقاهرة، بعد توقف دام 13 عاما، على أن تكون أول رحلة 4 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس البرلمان الصربي مع الوفد السياحي المصري برئاسة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على هامش فعاليات معرض بلجراد السياحىيالدولي،

وأضاف نبيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر افتتح أمس الجناح المصري في معرض بلجراد السياحي الدولي، وأعلن بحضور وزير السياحة الصربي ورئيس البرلمان الصربي، والسفير المصري ومحافظ البحر الأحمر، عن فتح خط الطيران المباشر بين بلجراد والقاهرة بعد توقف دام 13 عاما.

وأشار إلى أنه ستقام، غدا السبت، ليلة مصرية بأحد الفنادق الصربية، دعي لها كل وسائل الإعلام بصربيا ووكلاء السياحة الصربيين، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والتي تعقد اجتماعا مع شركات السياحة الصربية.