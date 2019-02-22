30 شاحنة تقل أطفالا ونساء تخرج من #الباغوز #السورية

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صحيفة الخليج الالكترونية
خرجت نحو 30 شاحنة الجمعة، على متنها غالبية من النساء والأطفال، من الجيب الأخير تحت سيطرة داعش في شرق سوريا، بمواكبة من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفادت فرانس برس.
وأفاد شهود عيان أن نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار خرجوا على متن تلك الشاحنات بالإضافة إلى عدد أقل من الرجال الذين غطوا وجوههم بكوفيات.
إلى ذلك، نقل مراسل “العربية” عن شهود عيان قولهم إن مدنيين خارجين من #الباغوز أكدوا أن داعش ما زال يحتجز مدنيين كدروع بشرية.
ومنذ الخميس حاولت قوات سوريا الديمقراطية إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، في تحرك ضروري قبل مهاجمة الفلول المتبقين والمتحصنين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.
وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز في وقت سابق الجمعة إن قسد ستحاول مجددا اليوم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون بداخل منطقة الباغوز .
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