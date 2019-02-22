البيضاء اليمنية: تحرير المحافظة بات وشيكاً

صحيفة الخليج الالكترونية

قال محافظ محافظة البيضاء اليمنية، قائد محور البيضاء ناصر الخضر السوادي ان خطة تحرير المحافظة تسير وفق ما تم التخطيط لها وهناك تقدم كبير حيث تم تحرير مديريتي ناطع ونعمان وأجزاء واسعة من الملاجم.

وأكد السوادي:إن المعركة انتقلت وفق ما خطط لها إلى مديرية الملاجم بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الأمارات العربية المتحدة من خلال مساندتهم للجيش الوطني ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجه فيه اليمن مؤامرات إيران على الوطن العربي و اليوم نحن على ثقة بان النصر على الأبواب وتحرير محافظة البيضاء بكامل مديرياتها بات وشيكاً فالظلم لا يدوم وعمره قصير.

Advertisements

وأضاف كما قمنا في الجانب الأمني بتأمين المناطق المحررة، وناقشنا مع قيادة وزارة الداخلية اليمنية عددا من الجوانب المتعلقة بالأمن وجرى معالجة الكثير من الإشكاليات المتصلة بهذا الجانب

اولويتنا اعادة الحياة لطبيعتها

وقال السوادى إن من أهم أولويات السلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة في المجال المدني إعادة الحياة الى طبيعتها في المديريات المحررة، وترتيب أوضاعها وإعادة إعمار ما دمرته المليشيا، وكذلك متابعة الجهاز الإداري للمحافظة، وتفعيل دور مكاتبه التنفيذية, وبفضل الله استطعنا استخراج مرتبات ل 11 مديرية من مديرية المحافظة وتصرف بانتظام, وحاليا لدينا توجيه من رئيس الوزراء باعتماد ال 9 المديريات المتبقية وسيتم الصرف لها قريباً بإذن الله, كما نسعى إلى إن يقوم المكتب التنفيذي للمحافظة بممارسة مهامه رغم شح الإمكانيات. منوها بأنه تم في الجانب الصحي تحقيق تقدما ملموسا في استخراج مستلزمات طبية ورفد المراكز الصحية في المديريات المحررة بالأدوية.وفقا لـ”المدينة.