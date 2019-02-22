شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم مهم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن استقبال تبرعات السداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء تعميما بمنع استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لأموال تبرعات مباشرة أو مبالغ سداد عن أشخاص غير معنيين لسد ديون آخرين صدر ضدهم أحكاما.

وأشارت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وضع آلية لمحاكم ودوائر التنفيذ للتعامل مع تلك الحالات، حيث اشترط على من يرغب في التسديد عن الغير ممن صدر بحقهم أحكام سداد أن يدفع عن طريق “سداد” أو تقديم شيك مصرفي.

وأوضحت المصادر أن التعميم لفت إلى التوجيهات العليا بمنع جمع التبرعات واقتصار استقبالها على مقرات الجمعيات الخيرية أو إيداعها مباشرة في حساباتها البنكية والتأكيد على القضاة بالتقيد به، مشيرة إلى أن النظام يهدف من ذلك إلى توثيق عملية الدفع ضد المنفذ ضدهم، وأن تكون هناك آلية محددة لمن يرغب في الدفع عن الأشخاص المنفذ ضدهم.