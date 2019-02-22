شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من وزير العمل للشباب الباحثين عن وظائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن توقعه أن تطرح الوزارة 450 ألف فرصة عمل أمام الشباب في نهاية عام 2019، وذلك بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والهيئات العامة.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي”، والذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وأكد الراجحي وفقاً لـ”الوطن”، أن الوزارة تعمل على تدريب 2000 شاب وشابة على الوظائف القيادية لتوطينها في القطاع الخاص خلال هذا العام، وذلك بعد مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، ومنها تحويل 22 فرعا لصندوق تنمية الموارد البشرية في مناطق ومحافظات المملكة إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ورفع الطاقة الاستيعابية لبرنامج “تمهير”، وإطلاق 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين، فضلا على توطين منافذ البيع في 12 نشاطا تجاريا بقطاع التجزئة.