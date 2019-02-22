صحف سعودية: واشنطن تهدد السودان بعد قمع المتظاهرين

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الصحف كشفت عن تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وحضها على التخلي عن "وهم التفوق العسكري"

تصدرت الاتفاقيات التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للهند ضمن جولته الآسيوية عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت العديد من القضايا التي تهم الرأي العام. تحت عنوان "5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم و 100 مليار دولار استثمارات مع الهند خلال عامين"، ذكرت صحفيفة "الوطن" أن ولي العهد، قال إن الفرص المستحدثة في الهند تفوق الـ100 مليار دولار في السنتين القادمتين، مضيفا أن المملكة ليست دولة فقط تبيع النفط، نحن نبيع النفط ونستثمر في الدولة التي نبيع فيها النفط في صناعة البتروكيماويات".

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شهدا أمس، مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج بين البلدين، شملت المجالات الاستثمارية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، والسياحة، والإسكان، والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، وجاءت تتويجا لجولة

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شهدا أمس، مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج بين البلدين، شملت المجالات الاستثمارية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، والسياحة، والإسكان، والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، وجاءت تتويجا لجولة مباحثات عقدها ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي في قصر حيدر آباد بالعاصمة نيودلهي.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أنه أكد في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: "نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين، أيضا نتمنى أن تسهم العلاقة بين السعودية والهند في توفير فرص لمزيد من العمالة والأيادي العاملة الهندية للمساهمة أيضا في مستقبل المملكة العربية السعودية والمساهمة في بناء رؤية 2030، كما أن كلا البلدين يجابه تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي".





وتحت عنوان "اجتماع عربي أوروبي بأيرلندا لدعم حل الدولتين"، كشفت صحيفة "الجزيرة" أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، شارك في اجتماع عُقد بـ"دبلن" في جمهورية أيرلندا، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعم حل الدولتين باعتباره الصيغة الواقعية والوحيدة للوصول إلى تسوية دائمة وعادلة ومن ثم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكشفت "الشرق الأوسط" عن تحذير مسئول أمريكي بارز، أمس، من أن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات حول شطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وقال مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سيريل سارتر، الذي يزور الخرطوم: "من غير المقبول مطلقا أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء إلى العنف والتعذيب". مضيفا "بالتأكيد، ليس هناك أي سبب لقتل أي كان".

وتابع بأن "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان، التي قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب".

وتحت عنوان "بريطانيا تتمسك بعلاقتها الوثيقة مع السعودية" كشفت "عكاظ" أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت دافع عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية أمس، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن. وأضاف هنت خلال زيارة لبرلين: "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما تسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن". صحيفة "الحياة" أوضحت تحت عنوان "بوتين يسخر من تفوق أمريكا ويلوح باستهدافها"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوح باستهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وحضها على التخلي عن "وهم التفوق العسكري" وحساب الأخطار قبل تنفيذ أي خطوة، مستعرضا أنواعا جديدة من الصواريخ أسرع من الصوت، تطاول القارة الأمريكية.

"الشرق الأوسط" أشارت إلى إعلان قائد الوحدة الصاروخية في "الحرس الثوري" الإيراني أمير علي حاجي زاده، أمس، أن قوات "الحرس" تصدت لمحاولات اختراق للبرنامج الصاروخي الإيراني عبر معدات وقطع غيار خاصة.

ونقلت وكالات تابعة لـ"الحرس" عن حاجي زاده، نفيه، في خطاب بمدينة همدان (غرب إيران)، صحة تقارير أمريكية تحدثت عن اختراق البرنامج الصاروخي الإيراني وتعطيلها الصواريخ الإيرانية.

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