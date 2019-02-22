شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يدمر أنفاقا لداعش شمالى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمر طيران التحالف الدولي اليوم الجمعة أنفاقا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ شمالي محافظة صلاح الدين العراقية، ما أسفرعن قتل اثنين من عناصر التنظيم.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن طيران التحالف الدولي قام بتنفيذ ضربات جوية؛ بناء على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، موضحة أن الضربات استهدفت أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك؛ ما أسفر عن قتل اثنين من الإرهابيين.



يذكر أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تعمل على تقديم المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية، وقوات التحالف الدولي عن الأماكن التي يتواجد فيها فلول تنظيم داعش الإرهابي.