أمير قطر يبعث رسالة مع وزير دفاعه إلى الرئيس السوداني

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ووفقا لموقع "كوش نيوز" السوداني، "يبدأ المبعوث الخاص لأمير دولة قطر، خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع غدا السبت زيارة رسمية للخرطوم يسلم خلالها رسالة خطية من أمير قطر، تميم بن حمد خليفة آل ثاني، إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير".

وأضاف الموقع السوداني، أن الرسالة القطرية "تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة، بجانب عدد من القضايا المهمة الخاصة بالتحالف القطري السوداني في القضايا المشتركة"، مشيرا إلى أن زيارة العطية هي الثانية من نوعها لمبعوث قطري، بعد زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض النزاعات، مطلق بن ماجد ناصر القحطاني.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، زار قطر الشهر الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تناولت الأزمة التي تمر بها البلاد، في وقت أعرب فيه تميم عن دعمه لوحدة واستقرار السودان. وقال الديوان الأميري القطري، إن البشير وتميم بحثاً مختلف التطورات في السودان، وأضاف أن الرئيس البشير أطلع تميم على مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجهها بلاده. وأكد تميم موقف دولة قطر الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره.

كما أكد السفير القطري في الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمته الاقتصادية. وقال الكبيسي في تصريحات للمركز السوادني للخدمات الصحفية "smc"، إن قطر تفتخر بعلاقتها مع السودان، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها تاريخية ومتطورة ومتجذرة، مؤكداً سعي بلاده لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم. وأعلنت السلطات السودانية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الشهر الماضي ارتفعت إلى 26 قتيلا.