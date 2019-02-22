إصابة 5 من أسرة واحدة عقرهم ذئب بقنا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر قيام ذئب بعقرهم أثناء تواجدهم بإحدى الحدائق المجاورة للزراعات بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى. تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارا بإصابة 5 أشخاص بنجع حمادى. كشفت تحريات العميد محمود حسن مديرالمباحث الجنائية إصابة كلا من عبدالجليل قناوى احمد خفير نظامى وشقيقته عيشه، ونجل شقيقته محمود عطا فخرى 4 سنوات ،و جنه عصام جعفر 6 سنوات ،و رانيا يوسف عبدالله 7 سنوات بجروح غائره بأنحاء متفرقه من اجسادهم اثر قيام ذئب بمهاجمتهم اثناء وجودهم داخل حديقه بجوار الزراعات بالقرية فتم نقلهم لمستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج فيما تمكن الأهالى من قتل الذئب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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