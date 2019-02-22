شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نادية مراد تتبرع بقيمة جائزة نوبل لبناء مستشفى بمنطقة سنجار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منظمة سلسلة الأمل الفرنسية العمل لبناء مستشفى فى قضاء سنجار العراقى، وذلك بقيمة جائزة نوبل للسلام التى تبرعت بها الناشطة الايزيدية نادية مراد العام الماضى، عندما حصلت على الجائزة مناصفة مع الطبيب الكونغولى دينيس ماكويجى، لدورهما الإنسانى فى الدفاع عن ضحايا العنف الجنسى.

وقال موقع ايزيدى 24 العراقى، الجمعة، ان المنظمة الفرنسية حصلت رسمياً على المشروع لخبرتها فى مجال بناء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية العالمية الحديثة وتنتظر الموافقة الرسمية من الحكومة العراقية لبدء العمل، حيث قامت هذه المنظمة ببناء مستشفيات مماثلة فى عدة بلدان حول العالم، كما أن المنظمة ستقوم بتدريب كادر من الأطباء العراقيين على يد أشهر الجراحين لأن المنظمة تضم كادر من الأطباء والمختصين والجراحيين ايضاً .

وزار وفد فرنسى رفيع المستوى مكون من السفير الفرنسى ووفد من الوزارة الخارجية والمنظمات الفرنسية الانسانية ومبادرة نادية مراد، الحكومة العراقية فى بغداد واقليم كردستان خلال اليومين الماضين لغرض الحصول على الموافقات الرسمية ‏‏للبدء ببناء المستشفى التى تبرعت بمبلغ بنائها نادية مراد كما قاموا بزيارة قضاء سنجار.

وبعد زيارة الوفد الى قضاء سنجار والإطلاع على الواقع الصحى فى القضاء، اجتمع الوفد الفرنسى مع وزير الصحة العراقى فى بغداد، وأخبر الوفد وزير الصحة أن قضاء سنجار يعانى من أبسط الخدمات الصحية، ومن عدم وجود المستشفيات وصالات الولادة وغرف العمليات ، وطلبوا منه الحصول على الأوراق الرسمية للبدء ببناء المستشفى .

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون فى اعادة تأهيل البنى التحتية للمؤسسات الصحية من مستشفيات والمراكز الصحية التى تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش الارهابى، فيما أبدى وزير الصحة العراقى خلال الاجتماع دعم وزارة الصحة والبيئة لعمل المنظمات الانسانية الدولية الذى يهدف إلى دعم المؤسسات الصحية العراقية فى المناطق المحررة وخاصة فى سنجار.

وطالب ممثلون عن مبادرة نادية والوفد الفرنسى من وزارة الصحة العراقية الحصول على الموافقة لتجهيز غرفة للعمليات وصالة للطوارئ في مركز قضاء سنجار قبل البدء ببناء المستشفى الرئيسية لأن المواطنين بأمس الحاجة لها، خاصة وأن القضاء لا يملك أى غرفة للعمليات والخدمات الطبية قليلة مما يضطر أهل المريض نقل مريضهم الى مستشفيات تبعد عن مركز القضاء من 3 – 4 ساعات للمعالجة.

يذكر أن مبادرة نادية خصصت المبالغ المالية للمستشفى واجتمعت بدائرة الصحة فى محافظة نينوى ووزارة الصحة العراقية وقدمت طلب إليهما للحصول على الموافقات الرسمية لتسليم المشروع بشكل نهائي الى المنظمة الفرنسيّة كما واختارت قطعة الارض التي ستبنى عليها المستشفى في سنجار.