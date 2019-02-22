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وقال المجلس على لسان رئيسه، عبد العظيم سلهب: إننا نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا المشاركة الواسعة والضرورية في نفير الأقصى اليوم، وإيصال رسالة حاسمة لسلطات الاحتلال مفادها أن الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه؛ بحسب وكالة "فلسطين اليوم".
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وأكدت الهيئة على "خطورة المرحلة التي تمر بها القدس، في ظل المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، والتي وضعت القدس عنواناً لهذه المزايدات".
وبدوره، قال عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى:
إن شعبنا مصمم على توجيه رسالته القوية اليوم الجمعة إلى الاحتلال، وكل المطبعين العرب معه، مفادها أننا متمسكون في حقنا بالأقصى حتى النهاية، ولا يوجد في قاموسنا أو عقولنا كلمة اسمها التنازل عن متر واحد من الأٌقصى.
وأكد شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في المدينة المقدسة، منذ ساعات الفجر، استعداداً للحراك الشعبي الفلسطيني والزحف الهادر تجاه الأقصى.
وأضاف شهود العيان أن القوات الإسرائيلية نصبت عشرات الحواجز الجديدة داخل القدس وعلى مداخلها، وبدأت بتفتيش دقيق وواسع لمئات السيارات، والتدقيق في هويات ركابها، بهدف تأخير وصولهم إلى المسجد الأقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط انتشار للجيش الإسرائيلي... دعوات للنفير العام والزحف تجاه المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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