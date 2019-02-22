البنك الدولي: 170 ألف شخص استفادوا من مشروع تأهيل شبكات الكهرباء في غزة

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موسكو- سبوتنيك وقالت راناديه، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في غزة، الذي بدأ البنك الدولي تنفيذه في يونيو/ حزيران عام 2012: " استفاد حوالي 170 ألف شخص من النشاطات، التي تم تنفيذها في قطاع غزة، وذلك من خلال 90 مضخة مياه، و9 مستشفيات، و540 مستهلك تم إعادة وصلهم إلى شبكة الكهرباء".
© Sputnik . Mohammed Shurrab
وأضافت أن المشروع ينفذ بشكل جيد، وأن موعد إكماله تم تأجيله حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 بهدف "السماح بتنفيذ عدد من النشاطات المتبقية بشكل فعال".
ويشير البنك الدولي إلى أن مرافق وشبكات الكهرباء في قطاع غزة تأثرت "بشدة من جراء سنوات من الإهمال والتدمير بسبب الصراع. في الوقت نفسه يتنامى بشكل سريع في غزة الطلب على الطاقة غير الملبي".
وينفذ المشروع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية وشركة توزيع كهرباء محافظة غزة.
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