انت الان تتابع صحف الإمارات: عباس يتوعد إسرائيل بسبب قرصنة الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف استعرضت ما كشفت عنه صحيفة سويدية حول الممارسات التي تقوم بها قطر لتحسين صورتها بعد الفضائح التي تلاحقها من قبل الصحافة ومنظمات المجتمع الدولي

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على مناطق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الشأن اليمني، كما استعرضت تطورات الشأن الفلسطيني. نبدأ بتطور الأوضاع في اليمن حيث ذكرت صحيفة "الوطن" أن الحكومة اليمنية انتقدت إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني في اليمن.

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، عدم إشارة لوكوك لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية. وأوضحت صحيفة "الاتحاد"، أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، شدد على ضرورة تطابق تصريحات ميليشيات الحوثي الإرهابية

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، عدم إشارة لوكوك لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد"، أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، شدد على ضرورة تطابق تصريحات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مع أفعالها على أرض الواقع بشأن اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على الخطة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها بشرط نزع الألغام، وإخراج مشرفي الميليشيات، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية، طبقاً لاتفاق استوكهولم.



وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، أشارت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "عباس: قرصنة أموالنا تهدف إلى تمرير صفقة العار"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد "أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقرصنة أموال السلطة الفلسطينية، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير "صفقة العار"".

وأشار لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس، أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن عباس أعلن أنه لن يستلم أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2%، في حال خصمت إسرائيل منها أي مبالغ. مضيفا في تصريحات خلال لقاء أمس مع وفد من الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي: "نرفض استلام كل المقاصة، خليها عندهم، سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لأشتكي إسرائيل، لعل العالم يسمعني".

وتحت عنوان "بوتين: على واشنطن التخلي عن أوهام التفوق على روسيا" ، أشارت صحيفة "البيان" أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس قال: إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن أوهام تحقيق التفوق العسكري المطلق، ورد حلف الناتو بأن هذه التهديدات غير مقبولة.



وقال في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو: إن رد روسيا سوف يكون دائماً فعالاً وقوياً. وحذّر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال عشر دقائق فقط.

وذكرت "الإمارات اليوم"، أن بوتين أوضح أن روسيا لا تعتزم أن تكون الأولى في نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا، لكن في حال طوّرتها الولايات المتحدة ونشرتها في أوروبا، فهذا الأمر سيفاقم بشكل كبير الوضع الأمني الدولي.

وتحت عنوان "إجلاء مئات الإرهابيين وعائلاتهم من شرقي سوريا"، كشفت "الخليج" عن استسلام العشرات من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي مع عائلاتهم في منطقة الباغوز شرقي دير الزور، مشيرة الى أن عناصر التنظيم يسلمون سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية .



وأفادت "الإمارات اليوم"، بأن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أمس، أن حافلات بدأت إجلاء مدنيين من بلدة الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، في خطوة يُنظر إليها على أنها مهمة لاستعادة كامل السيطرة على المنطقة، وشاهد صحافيون على خط الجبهة عشرات الحافلات وهي تغادر البلدة.

وتحت عنوان "صحيفة سويدية: قطر تعتمد الرشى للتغطية على فضائحها"، ذكرت "الخليج" أن صحيفة سويدية كشفت الممارسات التي تقوم بها قطر لتحسين صورتها بعد الفضائح التي تلاحقها من قبل الصحافة ومنظمات المجتمع الدولي، حيث تعتمد اللجنة المنظمة لمونديال 2022 على الرشى من أجل شراء كل شيء يقلل من عملية الانتقادات الواسعة التي تحيط بكأس العالم.

ونشر الكاتب يوهان كرونمان في صحيفة «داجينس نيهتر» مقالاً تطرق خلاله إلى الممارسات السيئة والخبيثة التي تتعامل بها قطر مع ملف المونديال مستغلة وجود مسؤولين فاسدين في عالم كرة القدم.

وسلطت "الاتحاد" الضوء على إغلاق فنزويلا حدودها البحرية مع كوراساو منعاً لاستخدام هذه الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحلها الشمالية منطلقاً لإرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى أراضيها، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري فنزويلي للوكالة الثلاثاء.

وأوضحت "الخليج" أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، جدد تحديه للرئيس نيكولاس مادورو، في معركة إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد الغارقة في أزماتها، معلناً أنها ستصل في موعدها بعد غد السبت، براً وجواً وبحراً، وذلك بعد يوم من تأكيد قادته ولاءهم لمادورو، وإعلان التأهب على طول الحدود. كما علقت كراكاس الرحلات الجوية والبحرية مع جزيرة كوراساو، قبيل وصول شحنة مساعدات إنسانية مقررة.



ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم من تأكيد الجيش الفنزويلي ولاءه المطلق لرئيس البلاد، وإعلانه حالة التأهب على الحدود.