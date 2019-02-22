5 شرائح تستفيد من حكم "علاوات أصحاب المعاشات".. تعرف عليها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها في المعاش بنسبة 80% من مجموع قيمته.

وكشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، المستفدين من الحكم الصادر في حق أصحاب المعاشات، قائلاً: " إن المستفيدين من الحكم هم كل الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو عام 2006 حتى الآن"، مؤكداً أن درجة الاستفادة ستكون بنسب مختلفة لكن من سيستفيد بشكل كامل من الحكم هو من خرج على المعاش بعد 1 يوليو 2010.

وأضاف الصباغ لـ"الوطن": "يسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر، فيما يستفيد الذي خرج على المعاش في عام 2007 بعلاوتين"، متابعا:ً "يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، والمتقاعدون في 2009 بـ4 علاوات".

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وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المستفدين من الـ5 علاوات هم من خرج على المعاش منذ يوليو 2010 وما بعدها بواقع 15% على الأجر الإجمالي، وسيجرى الصرف بأثر رجعي من تاريخ خروج المتقاعد على المعاش، متابعا: "صاحب المعاش الذي كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله، سيستفاد بالحكم".

ولفت الصباغ، إلى أن موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية العاملة في مصر هم أكثر المستفدين من هذا الحكم، مشيراً إلى أن أزمة المعاشات تعود إلى عام 1987، ولا زالت هناك بعض القضايا التي جرى رفعها وتنتظر الحكم فيها.