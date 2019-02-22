شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تدعو فنلندا للتوقف عن إبعاد اللاجئين "قسرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، السلطات الفنلندية إلى التوقف عن إبعاد اللاجئين العراقيين "قسرا"، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاقية سنة 1951.

وقالت المفوضية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوى التقى ممثل وفد المنظمة الوطنية للهجرة الفنلندية بيتر ساندلين"، مبينة أن الغراوى دعا السلطات الفنلندية إلى التوقف عن إبعاد اللاجئين العراقيين قسرا تحت أعذار شتى.

ونقل البيان عن الغراوى قوله، إن "ذلك يعتبر مخالفة صريحة لما ورد فى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951".

وكان وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى أعلن، فى وقت سابق، رفض العراق العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا ضرورة تأمين العودة الطوعية.