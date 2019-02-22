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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، القول إن "القوات ستحاول مجددا اليوم الجمعة إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون داخل منطقة الباغوز".
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
وقال بالي "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين، في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، أمس الخميس، أن عملية القضاء على آخر ما تبقى من حكم تنظيم "داعش" واجهت عقبة مؤقتة، بعد تأجيل إجلاء المدنيين المتبقين من آخر جيب للتنظيم شرقي سوريا.
وذكرت الوكالة أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تتعقب المتشددين على نحو مستمر على امتداد نهر الفرات، تحاصر الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي قرب الحدود العراقية، لكنها لا تريد شن هجوم نهائي إلى حين خروج المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد": استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مناطق "داعش" شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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