بالصور... الرأي العام اللبناني يسخر من توقيع وزيرة الطاقة الجديدة

قامت وزيرة الطاقة اللبنانية الجديدة في الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بتوقيع مستندات وملفات رسمية وإصدار قرارات، حيث سبب توقيع الوزيرة سخرية الرأي العام اللبناني خصوصا أن اللبنانيين شبوا التوقيع بشبكات الكهرباء في لبنان.

فعلق أحد المواطنين اللبنانيين على التوقيع قائلا "إن التوقيع هو بمثابة موضوع إنشاء مع مقدمة من 15 سطرا".

ومواطن لبناني آخر علق على التوقيع قائلا "كيف استوحت وزيرة الطاقة إمضائها" وأرفقها بصورة خاصة.