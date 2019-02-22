6 معلومات عن شقق الإسكان بمشروعي "جنة" و"سكن مصر"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، يتضمن 1512 وحدة سكنية، وتستعرض الوطن معلومات عن الشقق المطروحة: 1) الوحدات السكنية بمشروعي "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط. 2) مساحات الشقق تتراوح بين 100 و150 م2. 3) سيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهرا. 4) مقدم الحجز يبدأ من 70 ألف جنيه. 5) شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، من هنـــــا، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني. 6) توفر الوزارة نظم سداد ميسرة للشقق.

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