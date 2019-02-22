شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودى يوقع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة بأن صندوق الاستثمارات العامة وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الصين فى مجال الطاقة المتجددة خلال زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لبكين. وقالت الوكالة إن مذكرة التفاهم تضمنت "رغبة صندوق الاستثمارات العامة فى الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، وذلك من أجل جعل المملكة مركزاً عالمياً رائداً فى هذا المجال". أضافت أن المذكرة ستسهم فى "تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة فى قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال الأعوام العشرة القادمة".

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات السعودى يوقع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.